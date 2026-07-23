Roma | Trastevere, è allarme totale dopo la rissa in piazza Mastai

Il quadro della vivibilità nei rioni storici della Capitale si fa sempre più critico. Il degrado urbano e gli episodi legati alla mala movida continuano a comprimere pesantemente la qualità della vita dei residenti di Trastevere, ormai esasperati da una spirale di insicurezza che sembra non trovare argini. L'ultimo campanello d'allarme, in ordine di tempo, fa seguito a un grave episodio documentato dalle cronache: una violenta rissa tra senzatetto scoppiata in pieno giorno nella centralissima piazza Mastai.

Lo scontro degenerato in strada ha visto i contendenti affrontarsi a colpi di pietre e bottiglie di vetro. La furia della sassaiola non solo ha devastato la carrozzeria di numerose vetture in sosta, ma ha sfiorato la tragedia quando un proiettile di vetro ha mandato in frantumi la finestra di un'abitazione privata, sfiorando per miracolo una madre e il suo bambino che si trovavano all'interno. Un episodio limite che fotografa il clima di tensione costante in cui sono costrette a vivere le famiglie del quartiere.

La reazione dei comitati di quartiere non si è fatta attendere. Ai microfoni de Il Tempo, Simonetta Marcellini, fondatrice del Comitato Emergenza Trastevere, ha espresso tutto lo sconforto dei residenti storici di fronte a una deriva definita senza precedenti, sottolineando come sia ormai diventato rischioso persino uscire la sera per una tranquilla passeggiata o per comprare un gelato.

La gestione della sicurezza e il controllo capillare del territorio tornano a essere temi di assoluta centralità, dove i cittadini invocano risposte rapide e presidi fissi per restituire decoro e tranquillità alle strade.