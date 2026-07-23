Formula 1 | Ferrari favorita per la vittoria in Ungheria? Leclerc svela tutto

Charles Leclerc ha parlato dall’Hungaroring alla vigilia del GP d’Ungheria, soffermandosi sul momento della Ferrari. Il monegasco ha analizzato il rendimento della SF-26 e il lavoro svolto nelle ultime gare. A Budapest, caratteristiche della pista e gestione del weekend potrebbero incidere sugli equilibri. In casa Ferrari cresce l’attesa per capire il reale potenziale della monoposto. Clicca qui fra le frecce per l'articolo completo su >>> Leclerc Ferrari GP Ungheria <<<