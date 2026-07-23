Italia, Leonardo: "Abbiamo le idee chiare, vogliamo un allenatore che..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leonardo, advisor di Paolo Maldini per la Nazionale, ha parlato così dei tempi e delle modalità della scelta del nuovo ct dell'Italia. Il nome in cima alla lista resta Pep Guardiola, ma a prescindere resta al centro l'idea di voler cambiare la mentalità. Di seguito le sue parole.

“È comprensibile dire che non abbiamo fretta; poi anche noi vogliamo fare quanto prima. Il percorso è fondamentale per definire quello che vogliamo: aspettare qualche giorno è cosa giusta. Abbiamo le idee chiare in tanti casi, i piani sono abbastanza chiari”.

“L'identikit è quello di cui abbiamo parlato, un allenatore che ragioni più o meno come ragioniamo noi. Ci sono tanti tipi di allenatori che sono vincenti, la cosa più importante è trovare una sintonia di pensiero tra allenatore e direzione tecnica. Ci siamo dimenticati di come possa funzionare: la direzione tecnica dà la linea all'allenatore; finora c'è stato un presidente che era il capo di tutto. È difficile: ogni 2-3 anni cambi allenatore. L'idea è trovare una metodologia di allenamento che vada a cascata. È una cosa che richiede tempo, e dobbiamo lavorare sulla Nazionale A".