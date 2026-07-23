WOMEN | Portales: “Alla Lazio per riprendermi la Spagna, posso aiutare la squadra”

C’è anche Macarena Portales tra i nuovi acquisti dell’estate in casa Lazio Women. Queste le prime parole dell’esterno, che si presenta ai microfoni dei canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui, ho scelto la Lazio perché quando ho parlato con loro avevano degli obiettivi che mi piacevano molto. Penso di poter aiutare la squadra ad arrivare dove vuole. A me il campionato italiano piace molto perché mi piace la competenza, penso ce ne sia tanta qui. Ogni squadra può vincere e prendere punti, è quello che mi piace della Serie A”.

“I precedenti contro la Lazio? Ricordo di aver fatto un assist, ma solo quello. Lo scorso anno all’Atletico Madrid ho vissuto un’esperienza difficile: abbiamo giocato la Champions, con gare complicate che ti fanno imparare molto ma che ognuno vorrebbe giocare. Qui voglio portare esperienza. Ovunque vai trovi qualcosa di diverso, impari ovunque. A me piace questo, imparare sempre cose nuove e penso che qui alla Lazio ne avrò la possibilità”.

“La nazionale? Sono stata in nazionale con la Spagna e voglio provare a tornarci: ora c’è il Mondiale. Se ho scelto questo posto è perché penso di poter tornare. Il numero di maglia? Non ho più il 19, ma l’11: è il mio numero, con quello mi sento me stessa. Lo scorso anno non potevo averlo, ora sì e ne sono molto felice”.