Milan, Gila ricorda Tudor alla Lazio: "Lui mi faceva giocare..."

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Nell'intervista ai canali del Milan, Mario Gila ha parlato del lavoro e del modo di giocare del nuovo tecnico rossonero Amorim, citando anche Igor Tudor che ha avuto in passato alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Amorim ha provato sia da centrale che da braccetto. Entrambe le posizioni mi piacciono, sono molto diverse. Il centrale è una posizione più di posizionamento e gestione palla, con un’uscita del pallone che aiuta la squadra e coprire gli spazi quando i braccetti vanno su. È una fase che mi piace, faccio vedere una potenzialità mia che è la velocità. Da braccetto vado molto più in avanti, mi piace essere arrogante, aggressivo in quel senso. Dipende dalla partita. Ci sono partite in cui magari devi controllare di più il gioco e mi piace, ci sono partite in cui posso avanzare di più. Quando mi allenava Tudor ho giocato addirittura braccetto sinistro che mi piace anche. Sono stili diversi, mi piacciono entrambi e sono pronto a tutti e due”.