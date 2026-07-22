Italia, Malagò: "Dalla B il 72% dei calciatori è selezionabile per le nostre nazionali"

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Nel corso della presentazione dei calendari di Serie B, che si sta tenendo in questi minuti ad Ascoli, nella splendida cornice del Teatro dei Filarmonici, è intervenuto il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Questo, il suo messaggio per la categoria: "Non posso fisicamente essere con voi, ma prometto che ci rifaremo presto. La Serie B è tante cose, un campionato unico, spettacolare, basta vedere i dati, che rappresentano un elemento di garanzia sul valore del torneo; c'è poi un'imprevedibilità assoluta, grande equilibrio e grandi sorprese, nel bene e nel male. Non solo, il 72% dei calciatori cadetti è selezionabile per le nostre nazionali, e il campionato è una fucina di giovani, tanto che nelle nazionali giovanili figuravano otto calciatori dei B. Vogliamo vincere con la Lega i valori che trasmettiamo, a cominciare dalla sostenibilità".