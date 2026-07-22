WOMEN | Serie A 2026/27, la Lazio parte subito forte: le date del derby

La Lazio Women ha appena conosciuto il calendario della prossima stagione e la partenza è col botto. Dopo l'esordio in casa contro il Parma, nel weekend del 26-27 settembre, affronterà subito la Roma nella seconda giornata.

Il derby d'andata è in programma nel weekend del 3-4 ottobre e si disputerà in casa delle giallorosse, quello di ritorno è fissato al weekend del 6-7 febbraio 2027 e si disputerà al Fersini in casa delle biancocelesti.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE