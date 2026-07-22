Italia, Malagò annuncia: "Per Guardiola si può fare un'eccezione"

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Il nome di Pep Guardiola come nuovo commissario tecnico dell'Italia non è più solo una suggestione. La pista resta comunque complicata, ma il neopresidente della FIGC Giovanni Malagò ha aperto alla possibilità. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Cronache di Spogliatoio:

"Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva".

Sul possibile problema stipendio: "Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto. La cosa sicura è che bisogna stringere la cinghia. Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? No nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria".