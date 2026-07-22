Calciomercato Lazio | Romagnoli fa gola all'Atalanta: cambia il suo futuro?

22.07.2026 08:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Romagnoli fa gola all'Atalanta: cambia il suo futuro?
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Alessio Romagnoli farà ritorno a Formello nei prossimi giorni se la situazione con l'Al Sadd non dovesse sbloccarsi. Il centrale romano sembrava destinato a trasferirsi in Qatar al terzo tentativo (dopo i due di gennaio), ma l'ennesimo inconveniente rischia di far saltare un'operazione che anche la Lazio dava già per definita.

ROMAGNOLI DI NUOVO A FORMELLO - Le prossime ore, in tal senso, ci aiuteranno a capire se ci saranno ancora margini per andare in porto o se la trattativa sarà destinata a sfumare in via definitiva. Nel frattempo, Romagnoli dovrebbe far ritorno a Formello, dove ritroverà Gattuso e i suoi compagni. Ipotizzare una permanenza oggi è difficile, soprattutto per la frattura tra il giocatore e la società. Le possibilità, piuttosto, sono due: quella della rescissione consensuale e quella della cessione in un altro club, anche in Italia.

ATALANTA SU ROMAGNOLI - Secondo quanto riporta il Messaggero, su Romagnoli potrebbe fiondarsi l'Atalanta. La Dea aveva già trattato Gila con la Lazio e in panchina ha Maurizio Sarri, grandissimo estimatore del centrale biancoceleste. Per il momento non ci sono stati contatti, ma l'ipotesi non è certamente da scartare e potrebbe spingere Romagnoli, data la situazione, ad accettare anche di giocare in Italia per un altro anno, nonostante la sua volontà di non ritrovare la Lazio da avversaria. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.