Calciomercato Lazio | Romagnoli fa gola all'Atalanta: cambia il suo futuro?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli farà ritorno a Formello nei prossimi giorni se la situazione con l'Al Sadd non dovesse sbloccarsi. Il centrale romano sembrava destinato a trasferirsi in Qatar al terzo tentativo (dopo i due di gennaio), ma l'ennesimo inconveniente rischia di far saltare un'operazione che anche la Lazio dava già per definita.

ROMAGNOLI DI NUOVO A FORMELLO - Le prossime ore, in tal senso, ci aiuteranno a capire se ci saranno ancora margini per andare in porto o se la trattativa sarà destinata a sfumare in via definitiva. Nel frattempo, Romagnoli dovrebbe far ritorno a Formello, dove ritroverà Gattuso e i suoi compagni. Ipotizzare una permanenza oggi è difficile, soprattutto per la frattura tra il giocatore e la società. Le possibilità, piuttosto, sono due: quella della rescissione consensuale e quella della cessione in un altro club, anche in Italia.

ATALANTA SU ROMAGNOLI - Secondo quanto riporta il Messaggero, su Romagnoli potrebbe fiondarsi l'Atalanta. La Dea aveva già trattato Gila con la Lazio e in panchina ha Maurizio Sarri, grandissimo estimatore del centrale biancoceleste. Per il momento non ci sono stati contatti, ma l'ipotesi non è certamente da scartare e potrebbe spingere Romagnoli, data la situazione, ad accettare anche di giocare in Italia per un altro anno, nonostante la sua volontà di non ritrovare la Lazio da avversaria.