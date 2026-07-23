Lazio, Gattuso blocca Artistico: in stand-by le prime pretendenti
23.07.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Nessun trasferimento, almeno per ora. Gennaro Gattuso ha bloccato la cessione di Gabriele Artistico, autore di due gol dal dischetto nella prima amichevole stagionale della Lazio.
Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, secondo cui Gattuso per il momento non avrebbe dato il via libera perché intenzionato a valutare per un altro po’ di tempo Artistico a Formello.
L’attaccante della Lazio, reduce da un’importante stagione in Serie B con la maglia dello Spezia, piace al Frosinone in Serie A e anche ad altre squadre in cadetteria, ma per ora ogni discorso rimane in sospeso per volere di Gattuso.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.