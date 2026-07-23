Tour De France, tifoso della Roma si fa riconoscere: "Aveva la maglia della seconda squadra della Capitale" - VD

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siparietto inatteso al Tour de France, dove protagonista non è stato soltanto il gruppo in corsa, ma anche un tifoso della Roma finito al centro dell'ironia dei telecronisti. L'uomo, nel tentativo di guadagnarsi qualche secondo di visibilità con addosso la maglia giallorossa, ha invaso il margine della carreggiata proprio mentre sopraggiungeva Richard Carapaz, rischiando di provocarne la caduta.

Per fortuna il corridore è riuscito a evitarlo con una pronta sterzata, restando in sella e scongiurando il peggio. L'episodio ha poi dato il via alle battute dei commentatori, che hanno scherzato sia sul tifoso sia, inevitabilmente, sulla Roma e la rivalità con la Lazio.

"Ogni tanto c'è da seguire la corsa, non la presnza delle telecamera. Lo spettatore tra l'altro ha la maglia della seconda squadra della Capitale". Poi aggiunge: "...in ordine cronologico!", mentre la seconda voce contribuisce alla gag ironica contro la Roma: "Beh sì, L e R...ah intendi per anno di nascita?". Di seguito il video.