Lazio, Doekhi poteva trasferirsi già a gennaio? L'olandese chiarisce

Oggi è stato il giorno della presentazione di Danilho Doekhi. Nel corso della conferenza, l'olandese ha fatto chiarezza anche sulle indiscrezioni relative a un possibile approdo alla Lazio già nella scorsa sessione invernale di mercato: "In inverno non so cosa sia succeso, il mio agente si è occupato di mercato. In estate poi si è aperto il discorso, lì ho pensato di acccetare. Dobbiamo sempre pensare di fare il massimo, io vorrei giocare il più possibile e mostrare le mie capacità qui in Italia".

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.