Lazio, Dele-Bashiru in campo con la Nigeria: il programma
03.06.2026 16:30 di Simone Locusta
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In attesa di incontrare il nuovo tecnico della Lazio, Fisayo Dele-Bashiru scenderà in campo con la sua Nigeria in due amichevoli previste nel mese di giugno. Niente mondiale per Fisayo, ma vuole arrivare pronto all'inizio della nuova stagione e convincere Gennaro Gattuso. Il centrocampista nigeriano gode della fiducia della società, la quale avrebbe anche chiesto espressamente a Ringhio di rilanciarlo.
La prima delle due amichevoli è in programma questa sera alle 20.45, l'avversario sarà la Polonia; mentre per mercoledì 10 è fissata quella più prestigiosa contro il Portogallo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.