NEWS | Roma, tromba d'aria a Conca d'Oro: alberi sradicati - VD
03.06.2026 11:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il maltempo ha colpito la Capitale. Questa mattina Roma è stata colpita da una violenta tromba d’aria che si è abbattuta in particolare nel quadrante nord-est tra via dei Prati Fiscali, largo Valtournanche, via di Ponte Salario e via Conca d’Oro. Una tromba d’aria fortissima che ha sradicato alberi, ribaltato cassonetti di rifuti e mandato in tilt anche i semafori... <<< TROMBA D'ARIA ROMA >>>
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