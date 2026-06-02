Italia, i numeri di maglia per il Lussemburgo: ecco la lista completa

02.06.2026 22:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Italia, i numeri di maglia per il Lussemburgo: ecco la lista completa
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Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha diramato la lista dei numeri di maglia della Nazionale allenata da Silvio Baldini, ct ad interim, per l’amichevole di domani con il Lussemburgo. Di seguito l’elenco completo. 

Portieri: 12 Giovanni Daffara (Avellino), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 23 Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: 24 Honest Ahanor (Atalanta), 3 Davide Bartesaghi (Milan), 4 Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), 15 Pietro Comuzzo (Fiorentina), 22 Costantino Favasuli (Catanzaro), 25 Niccolò Fortini (Fiorentina), 6 Filippo Mane (Borussia Dortmund), 2 Marco Palestra (Cagliari), 13 Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: 14 Tommaso Berti (Cesena), 20 Matteo Dagasso (Venezia), 16 Giacomo Faticanti (Juventus), 5 Luca Lipani (Sassuolo), 10 Cher Ndour (Fiorentina), 21 Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: 8 Francesco Camarda (Lecce), 7 Luigi Cherubini (Sampdoria), 18 Jeff Ekhator (Genoa), 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 17 Seydou Fini (Frosinone), 19 Samuele Inacio (Borussia Dortmund), 11 Luca Koleosho (Paris FC).

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.