Italia, i numeri di maglia per il Lussemburgo: ecco la lista completa
Attraverso i propri canali ufficiali, la FIGC ha diramato la lista dei numeri di maglia della Nazionale allenata da Silvio Baldini, ct ad interim, per l’amichevole di domani con il Lussemburgo. Di seguito l’elenco completo.
Portieri: 12 Giovanni Daffara (Avellino), 1 Gianluigi Donnarumma (Manchester City), 23 Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: 24 Honest Ahanor (Atalanta), 3 Davide Bartesaghi (Milan), 4 Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), 15 Pietro Comuzzo (Fiorentina), 22 Costantino Favasuli (Catanzaro), 25 Niccolò Fortini (Fiorentina), 6 Filippo Mane (Borussia Dortmund), 2 Marco Palestra (Cagliari), 13 Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: 14 Tommaso Berti (Cesena), 20 Matteo Dagasso (Venezia), 16 Giacomo Faticanti (Juventus), 5 Luca Lipani (Sassuolo), 10 Cher Ndour (Fiorentina), 21 Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: 8 Francesco Camarda (Lecce), 7 Luigi Cherubini (Sampdoria), 18 Jeff Ekhator (Genoa), 9 Francesco Pio Esposito (Inter), 17 Seydou Fini (Frosinone), 19 Samuele Inacio (Borussia Dortmund), 11 Luca Koleosho (Paris FC).