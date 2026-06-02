Mondiali 2026, i convocati di ogni nazionale. Ecco la lista completa
Anche senza Italia, si avvicina l'inizio del Mondiale 2026, che si gioca sul continente americano, tra Stati Uniti, Canada e Messico. Di seguito tutte le liste definitive dei calciatori convocati dai rispettivi ct per il torneo.
GRUPPO A
Corea del Sud (ct Hong Myungbo)
Portieri: Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Bum-keun Song (Jeonbuk), Hyeon-woo Jo (Ulsan).
Difensori: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Monaco), Kim Tae-hyeon (Kashima Antlers), Jin-seop Park (Zhejiang), Young-woo Seol (Stella Rossa), Castrop (Borussia Mönchengladbach), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Austria Vienna), Han-beom Lee (Midtjylland), Yu-min Cho (Al Sharjah).
Centrocampisti: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke), Seung-ho Paik (Birmingham), Hyun-jun Yang (Celtic), Ji-sung Eom (Swansea), Kang-in Lee (PSG), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Mainz), In-beom Hwang (Feyenoord), Hee-chan Hwang (Wolverhampton).
Attaccanti: Heung-min Son (Los Angeles FC), Hyeon-gyu Oh (Besiktas), Gue-sung Cho (Midtjylland).
Messico (ct Javier Aguirre)
Portieri: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raul Rangel (Chivas Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Difensori: Johan Vasquez (Genoa), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Israel Reyes (CF America), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Jesús Gallardo (CD Toluca), Jorge Sanchez (PAOK).
Centrocampisti: Edson Alvarez (Fenerbahce SK), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chavez (Dinamo Mosca), Luis Romo (Chivas Guadalajara), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Atene), Gilberto Mora (Club Tijuana), Brian Gutierrez (Chivas Guadalajara).
Attaccanti: Alexis Vega (CD Toluca), Cesar Huerta (RSC Anderlecht), Roberto Alvarado (Chivas Guadalajara), Santiago Gimenez (Milan), Armando Gonzalez (Chivas Guadalajara), Julian Quiñones (Al-Qadisiyah FC), Raul Jimenez (Fulham), Guillermo Martinez (Pumas UNAM).
Sudafrica (ct Hugo Broos)
Portieri: Eilliams (Memelodi Sundowns), Goss (Siwelele), Chaine (Orlando Pirates).
Difensori: Mudau (Memelodi Sundowns), Makhanya (Philadelphia Union), Cross (Kaizer Chiefs), Modiba (Mamelodi Sundowns), Matuludi (Polokwane City), Sibisi (Orlando Pirates), Okon (Hannover), Kabini (Molde), Limbokazi (Chicago Fire), Sebelebele (Orlando Pirates), Ndamane (Mamelodi Sundowns).
Centrocampisti: Mokoena (Mamelodi Sundowns), Mbatha (Orlando Pirates), Adams (Mamelodi Sundowns), Sithole (Tondela).
Attaccanti: Appollis (Orlando Pirates), Moremi (Orlando Pirates), Makgopa (Orlando Pirates), Foster (Burnley), Rayners (Mamelodi Sundowns), Mofokeng (Orlando Pirates), Zwane (Mamelodi Sundowns), Maseko (AEL Limassol).
Repubblica Ceca (ct Miroslav Koubek)
Portieri: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV), Jindrich Stanek (Slavia Praga)
Difensori: Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolves), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)
Centrocampisti: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralové), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (OL), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Attaccanti: Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrick Schick (Bayer Leverkusen)
GRUPPO B
Bosnia-Erzegovina (ct Sergej Barbarez)
Portieri: Vasilj (St. Pauli), Zlomislic (Rijeka), Hadzikic (Slaven Belupo).
Difensori: Dedic (Benfica), Katic (Schalke 04), Radeljic (Rijeka), Celik (Lens), Mujakic (Gaziantep), Muharemovic (Sassuolo), Kolasinac (Atalanta), Hadzikadunic (Sampdoria).
Centrocampisti: Hadziahmetovic (Hull), Sunjic (Pafos), Tahirovic (Brondby), Burnic (Karlsruhe), Gigovic (Young Boys), Mahmic (Slovan Liberec), Basic (Astana), Memic (Viktoria Plzen), Alajbegovic (RB Salisburgo), Bajraktarevic (PSV).
Attaccanti: Bazdar (Jagiellonia), Lukic (U Cluj), Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Demirovic (Stoccarda), Dzeko (Schalke 04).
Canada (ct Jesse Marsch)
Portieri: Crépeau (Orlando City), Goodman (Barnsley), St. Clair (Inter Miami).
Difensori: Bombito (Nizza), Cornelius (Rangers), Davies (Bayern Monaco), Fougerolles (Dender EH), Johnston (Celtic), Jones (Middlesbrough), Laryea (Toronto), Sigur (Hajduk Split), Waterman (Chicago Fire).
Centrocampisti: Ahmed (Norwich City), Buchanan (Villarreal), Choinière (LAFC), Eustáquio (LAFC), Flores (Tigres UANL), Koné (Sassuolo), Millar (Hull City), Osorio (Toronto), Saliba (Anderlecht), Shaffelburg (LAFC).
Attaccanti: J. David (Juventus), P. David (Royale Union Saint-Gilloise), Larin (Southampton), Oluwaseyi (Villarreal).
Qatar (ct Julen Lopetegui)
Portieri: Mahmoud Abunada, Meshaal Barsham, Salah Zakaria.
Difensori: Ayoub Al-Alawi, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Lucas Mendes, Issa Laye, Pedro Miguel, Al-Hashmi Al-Hussain, Sultan Al-Brake.
Centrocampisti: Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf, Jassem Gaber, Mohamed Mannaj.
Attaccanti: Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Alaa, Akram Afif, Almoez Ali, Edmílson Júnior, Hasan Al-Haydos, Mohammed Muntari, Tahsin Mohammed, Youssef Abdulrazzaq.
Svizzera (ct Murat Yakin)
Portieri: Kobel (Borussia Dortmund), Keller (Young Boys), Mvogo (Lorient).
Difensori: Akanji (Inter), Amenda (Eintracht Francoforte), Comert (Valencia), Elvedi (Borussia Monchengladbach), Jaquez (Stoccarda), Muheim (Amburgo), Rodriguez (Betis), Widmer (Mainz).
Centrocampisti: Aebischer (Pisa), Fassnacht (Young Boys), Freuler (Bologna), Jashari (Milan), Manzambi (Friburgo), Rieder (Augsburg), Sow (Siviglia), Xhaka (Sunderland), Zakaria (Monaco).
Attaccanti: Amdouni (Burnley), Embolo (Rennes), Itten (Fortuna Dusseldorf), Ndoye (Nottingham Forest), Okafor (Leeds), Vargas (Siviglia).
GRUPPO C
Brasile (ct Carlo Ancelotti)
Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).
Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).
Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetà (Flamengo).
Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar jr (Santos), Raphinha (Barcellona), Rayan (Bournemouth), Vinicius jr (Real Madrid).
Haiti (ct Sebastien Migné)
Portieri: Placide (Bastia), A. Pierre (Sochaux), Duverger (Cosmos Koblenz).
Difensori: Arcus (Angers), Paugain (Zulte Waregem), Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Experience (Nancy), Duverne (Gent), Adé (LDU Quito), Delcroix (Lugano), Thermoncy (Young Boys).
Centrocampisti: Sainté (El Paso Locomotive), Pierre (Vizela), Jean Jacques (Philadelphia Union), Bellegarde (Wolverhampton), W. Pierre (Violette), Simon (FC Tatran Prešov).
Attaccanti: Louicius (FC Dallas), Casimir (Auxerre), Etienne (Toronto FC), Providence (Almere), Nazon (Esteghlal), Pierrot (Çaykur Rizespor), Isidor (Sunderland), Fortuné (Vizela), Joseph (Ferencváros).
Marocco (ct Mohamed Ouahbi)
Portieri: Bounou (Al-Hilal), Kajoui (Renaissance Berkane), Tagnaouti (FAR Rabat).
Difensori: Hakimi (PSG), Mazraoui (Manchester United), Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Belammari (Al Ahly), Diop (Fulham), Riad (Crystal Palace), El Ouahdi (Genk), Halhal (Malines), Aguerd (Marsiglia).
Centrocampisti: El Aynaoui (Roma), Ounahi (Girona), Saibari (PSV Eindhoven), El Khannouss (Stoccarda), El Mourabet (Strasburgo), Amrabat (Betis), Bouaddi (Lille).
Attaccanti: Diaz (Real Madrid), El Kaabi (Olympiacos), Ezzalzouli (Betis), Rahimi (Al Ain), Yassine (Strasburgo), Amaimouni (Eintracht Francoforte), Talbi (Sunderland).
Scozia (ct Steve Clarke)
Portieri: Gordon (Hearts), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).
Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al Etiffaq), Hickey (Brentford), Hyam (Wrexham), McKenna (Dinamo Zagabria), Patterson (Everton), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).
Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Curtis (Kilmarnock), Ferguson (Bologna), Gannon-Doak (Bournemouth), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich), McTominay (Napoli), Fletch (Manchester United).
Attaccanti: Adams (Torino), Dykes (Charlton Athletic), Hirst (Ipswich), Shankland (Hearts), Stewart (Southampton).
GRUPPO D
Australia (ct Tony Popovic)
Portieri: Ryan (AZ Alkmaar), Gauci (Aston Villa), Izzo (Randers FC).
Difensori: Behich (Melbourne City), Souttar (Sheffield United), Rowles (Hearts), Burgess (Ipswich Town), Miller (Hibernian), Deng (Albirex Niigata), Circati (Parma), Bos (Westerlo), Geria (Melbourne Victory).
Centrocampisti: Irvine (St. Pauli), Hrustic (Salernitana), Baccus (Mansfield Town), Metcalfe (St. Pauli), O'Neill (Standard Liegi), Devlin (Hearts), Yazbek (Nashville SC).
Attaccanti: Leckie (Melbourne City), Duke (Machida Zelvia), Borrello (Western Sydney Wanderers), Irankunda (Bayern Monaco), Volpato (Sassuolo), Yengi (Livingston), Yengi (Portsmouth).
Paraguay (ct Gustavo Alfaro)
Portieri: Gill (San Lorenzo), Junior Fernández (Cerro Porteno), Olveira (Olimpia)
Difensori: Cáceres (Dinamio Mosca), Velázquez (Cerro Porteno), Gómez (Palmeiras), Alonso (Atletico Mineiro), Canale (Lanus), Alderete (Sunderland), Maidana (Talleres), Balbuena (Gremio)
Centrocampisti: Gómez (Brighton), Magalhães (Palmeiras), Bobadilla (São Paulo), Ojeda (Orlando City), Cubas (Vancouver Whitecaps), Galarza (Atlanta United), Gamarra (Al-Ain)
Attaccanti: Caballero (Portsmouth), Sosa (Palmeiras), Arce (Independiente Rivadavia), Pitta (Red Bull Bragantino), Ávalos (Independiente), Almirón (Atlanta United), Enciso (Strasburgo), Sanabria (Cremonese).
Stati Uniti d'America (ct Mauricio Pochettino)
Portieri: Brady (Chicago Fire), Freese (New York City), Turner (New England Revolution).
Difensori: Arfsten (Columbus Crew), Dest (PSV Eindhoven), Freeman (Villarreal), McKenzie (Tolosa), Ream (Charlotte), Richards (Crystal Palace), A. Robinson (Fulham), M. Robinson (FC Cincinnati), Scally (Borussia Mönchengladbach), Trusty (Celtic).
Centrocampisti: Adams (Bournemouth), Berhalter (Vancouver Whitecaps), McKennie (Juventus), Reyna (Borussia Mönchengladbach), Roldan (Seattle Sounders), Tillman (Bayer Leverkusen).
Attaccanti: Aaronson (Leeds United), Balogun (Monaco), Pepi (PSV Eindhoven), Pulisic (Milan), Weah (Olympique Marsiglia), Wright (Coventry), Zendejas (Club América).
Turchia (ct Vincenzo Montella)
Portieri: Ugurcan Cakir (Galatasaray), Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Besiktas)
Difensori: Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Zeki Celik (Roma), Ozan Kabak (Hoffenheim), Mert Muldur (Fenerbahce), Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Eren Elmali (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Samet Akaydin (Rizespor)
Centrocampisti: Arda Guler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Francoforte), Orkun Kokcu (Besiktas), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).
Attaccanti: Kenan Yildiz (Juventus), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray), Oguz Aydin (Fenerbahce), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).
GRUPPO E
Costa d'Avorio (ct Emerse Fae)
Portieri: Fofana (Caykur Rizespor), Lafont (Panathinaikos), Koné (Cherleroi).
Difensori: Konan (Gil Vicente), Akpa (Auxerre), Singo (Galatasaray), G. Doué (Strasburgo), Ndicka (Roma), Agbadou (Besiktas), O. Diomande (Sporting CP), Kossounou (Atalanta).
Centrocampisti: Kessie (Al Ahli), Fofana (Porto), Sangaré (Nottingham Forest), Oulai (Trabzonspor), Guiagon (Charleroi), Seri (Maribor).
Attaccanti: Adingra (Monaco), Diallo (Manchester United), Pépé (Villarreal), Guessand (Crystal Palace), Y. Diomande (RB Lipsia), Wahi (Nizza), Diakite (Cercle Brugge), Touré (Hoffenheim), Bonny (Inter).
Curacao (ct Dick Advocaat)
Portieri: Bodak (Telstar), Doornbusch (Venlo), Room (Miami).
Difensori: Bazoer (Konyaspor), Brenet (Kayserispor), Van Eijma (Waalwijk), Floranus (Zwolle), Fonville (Nijmegen), Gaari (Abha), Obispo (PSV), Sambo (Sparta Rotterdam).
Centrocampisti: J. Bacuna (Volendam), L. Bacuna (IgdÕr), Comenencia (Zurigo), Felida (Den Bosch), Martha (Rotherham United), Noslin (Telstar), Roemeratoe (Waalwijk).
Attaccanti: Antonisse (Kifisia), Chong (Sheffield), Gorré (Maccabi Haifa), Hansen (Middlesbrough), Kastaneer (Terengganu), Kuwas (Volendam), Locadia (Miami), Margaritha (Beveren).
Ecuador (ct Sebastián Beccacece)
Portieri: Hernán Galíndez (Huracan), Moisés Ramirez (AE Kifisias), Gonzalo Valle (Liga de Quito).
Difensori: Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordoñez (Clube Brugge), Jackson Porozo (Club Tijuana), Felix Torres (SC Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (KRC Genk), Angelo Preciado (Atlético Mineiro).
Centrocampisti: Moises Caicedo (Chelsea), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Alan Minda (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate), Nilson Angulo (Sunderland).
Attaccanti: Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (CF Pachuca), Jordy Caicedo (Huracan), Jeremy Arevalo (Stoccarda), Anthony Valencia (Royal Anversa), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise).
Germania (ct Julian Nagelsmann)
Portieri: Baumann (Hoffenheim), Neuer (Bayern Monaco), Nübel (Stoccarda).
Difensori: Anton (Borussia Dortmund), Brown (Eintracht Francoforte), Gross (Brighton), Kimmich (Bayern Monaco), Raum (RB Lipsia), Rüdiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Tah (Bayern Monaco), Thiaw (Newcastle).
Centrocampisti: Amiri (Mainz), Goretzka (Bayern Monaco), Karl (Bayern Monaco), Leweling (Stoccarda), Musiala (Bayern Monaco), Wirtz (Liverpool), Nmecha (Borussia Dortmund), Pavlovic (Bayern Monaco), Stiller (Stoccarda).
Attaccanti: Beier (Borussia Dortmund), Havertz (Arsenal), Sané (Galatasaray), Undav (Stoccarda), Woltemade (Newcastle).
GRUPPO F
Giappone (ct Hajime Moriyasu)
Portieri: Z. Suzuki (Parma), Osako (Sanfrecce Hiroshima), Hayakawa (Kashima Antlers).
Difensori: Nagatomo (FC Tokyo), Taniguchi (Sint-Truiden), Itakura (Ajax), Watanabe (Feyenoord), Tomiyasu (Ajax), H. Ito (Bayern Monaco), Seko (Le Havre), Sugawara (Werder Brema).
Centrocampisti: J. Suzuki (Copenaghen), Endo (Liverpool), J. Ito (Genk), Kamada (Crystal Palace), Doan (Eintracht Francoforte), Tanaka (Leeds), Nakamura (Reims), Sano (Mainz), Kubo (Real Sociedad), Y. Suzuki (Friburgo).
Attaccanti: Ogawa (NEC), Maeda (Celtic), Ueda (Feyenoord), Shiogai (Wolfsburg), Goto (Sint-Truiden).
Olanda (ct Ronald Koeman)
Portieri: Flekken (Bayer Leverkusen), Roefs (Sunderland), Verbruggen (Brighton).
Difensori: Aké (Manchester City), Botman (Newcastle), Dumfries (Inter), Hato (Chelsea), Timber (Arsenal), Van de Ven (Tottenham), Van Dijk (Liverpool), Van Hecke (Brighton), Wieffer (Brighton).
Centrocampisti: De Jong (Barcellona), De Roon (Atalanta), Gravenberch (Liverpool), Kluivert (Bournemouth), Koopmeiners (Juventus), Reijnders (Manchester City), Til (PSV), Timber (Olympique Marsiglia).
Attaccanti: Brobbey (Sunderland), Depay (Corinthians), Gakpo (Liverpool), Lang (Galatasaray), Malen (Roma), Summerville (West Ham), Weghorst (Ajax).
Svezia (ct Graham Potter)
Portieri: Johansson (Stoke), Nordfeldt (AIK), Zetterström (Derby County).
Difensori: Ekdal (Burnley), Gudmundsson (Leeds), Hien (Atalanta), Lagerbielke (Braga), Lindelöf (Aston Villa), Smith (St. Pauli), Starfelt (Celta Vigo), Svensson (Borussia Dortmund), Johansson (Dallas).
Centrocampisti: Ayari (Brighton), Bergvall (Tottenham), Stroud (Mjällby), Karlström (Udinese), Zeneli (Union Saint-Gilloise), Sema (Pafos), Svanberg (Wolfsburg).
Attaccanti: Ali (Malmö), Elanga (Newcastle), Gyökeres (Arsenal), Bernhardsson (Holstein Kiel), Nilsson (Club Brugge), Isak (Liverpool), Nygren (Celtic).
Tunisia (ct Sabri Lamouchi)
Portieri: Dahmene (CS Sfaxien), Ben Hassan (Étoile du Sahel), Chamekh (Club Africain).
Difensori: Talbi (Lorient), Bronn (Servette), Rekik (Maribor), Arous (Kasımpasa), Chikhaoui (US Monastir), Valery (Young Boys), Neffati (Norrkoping), Ben Hamida (Espérance de Tunis), Ali Abdi (Nizza).
Centrocampisti: Skhiri (Eintracht Francoforte), Mahmoud (Lugano), Hannibal (Burnley), Khedhira (Union Berlino), Ben Slimane (Norwich), Ben Ouanes (Kasımpasa), Gharbi (Braga).
Attaccanti: Ayari (PSG), Achouri (Copenaghen), Saad (Hannover), Chaouat (Club Africain), Mastouri (Dinamo Makhachkala), Elloumi (Vancouver Whitecaps), Tounekti (Celtic).
GRUPPO G
Belgio (ct Rudi Garcia)
Portieri: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Penders (Strasburgo).
Difensori: Debast (Sporting CP), Theate (Eintracht Francoforte), De Winter (Milan), Mechele (Club Brugge), Ngoy (Lilla), Meunier (Lilla), Castagne (Fulham), De Cuyper (Brighton), Seys (Club Brugge).
Centrocampisti: De Bruyne (Napoli), Onana (Aston Villa), Tielemans (Aston Villa), Vanaken (Club Brugge), Raskin (Rangers), Witsel (Girona).
Attaccanti: De Ketelaere (Atalanta), Doku (Manchester City), Trossard (Arsenal), Saelemaekers (Milan), Lukébakio (Benfica), Lukaku (Napoli), Fernández-Pardo (Lilla), Moreira (Strasburgo).
Egitto (ct Hossam Hassan)
Portieri: El Shennawy (Al-Ahly), Shobeir (Al-Ahly), Soliman (Zamalek SC), M. Alaa (El Gouna).
Difensori: Hany (Al-Ahly), T. Alaa (Zed), Fathi (Al-Wakrah), Rabia (Al-Ain), Ibrahim (Al-Ahly), Abdelmaguid (Zamalek), Abdelmomen (Nizza), Fattouh (Zamalek), Hafez (Pyramids).
Centrocampisti: Attia (Al-Ahly), Lasheen (Pyramids), Dunga (Al-Najma), Saber (Zed), Zizo (Al-Ahly), Trezeguet (Al-Ahly), Ashour (Al-Ahly), Ziko (Pyramids), Adel (Nordsjaelland), Hassan (Real Oviedo), Salah (Liverpool).
Attaccanti: Marmoush (Manchester City), Abdullah (Enppi SC), Karim (Barcellona).
Iran (ct Amir Ghalenoei)
Portieri: Beyranvand (Tractor), Hosseini (Sepahan), Niazmand (Persepolis)
Difensori: Eiri (Malavan), Hajsafi (Sepahan), Hardani (Esteghlal), Kanaani (Persepolis), Khalilzadeh (Tractor), Mohammadi (Persepolis), Nemati (Foolad), Rezaeian (Foolad)
Centrocampisti : Cheshmi (Esteghlal), Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Ghayedi (Al Nasr), Ghoddos (Kalba), Ghorbani (Al-Wahda), Jahanbakhsh (FCV Dender), Mohebi (Rostov), Razagh Niya (Esteghlal), Torabi (Tractor), Yousefi (Sepahan)
Attaccanti : Alipour (Persepolis), Eckert Ayensa (Standard de Liège), Hosseinzadeh (Tractor), Moghanloo (Kalba), Taremi (Olympiakos)
Nuova Zelanda (ct Darren Bazeley)
Portieri: Crocombe (Millwall), Paulsen (Lechia Gdansk), Woud (Auckland FC).
Difensori: Bindon (Sheffield United), Boxall (Minnesota United), Cacace (Wrexham), De Vries (Auckland FC), Elliot (Auckland FC), Payne (Wellington Phoenix), Pijnaker (Auckland FC), Smith (Braintree Town), Surman (Portland Timbers).
Centrocampisti: Bayliss (Newcastle Jets), Bell (Viking), Rufer (Wellington Phoenix), Stamenic (Swansea), Thomas (PEC Zwolle).
Attaccanti: Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Garbett (Peterborough), Just (Motherwell), McCowatt (Silkeborg), Old (Saint-Étienne), Randall (Auckland FC), Singh (Wellington Phoenix), Waine (Port Vale), Wood (Nottingham Forest).
GRUPPO H
Capo Verde (ct Bubista)
Portieri: Vozinha (Chaves), Da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego FC).
Difensori: Moreira (Columbus Crew), W. Pina (Trabzonspor), Fernandes (FCSB), S. Cabral (Benfica), Costa (Villarreal), Pico (Shamrock Rovers), Pires (SJK), Stopira (Torreense), Diney (Al Bataeh).
Centrocampisti: Monteiro (PEC Zwolle), Arcanjo (Vitoria Guimarães), Y. Semedo (Farense), L. Duarte (Puskas Akademia), D. Duarte (Ludogorets), K. Pina (Krasnodar).
Attaccanti: Mendes (Igdir), W. Semedo (Omonia), Rodrigues (Apollon Limassol), J. Cabral (E. Amadora), Da Costa (Basaksehir), Livramento (Casa Pia), Benchimol (Akron), Varela (Maccabi Tel Aviv).
Arabia Saudita (ct Georgios Donis)
Portieri: Al-Owais (Al-Ula), Al-Aqidi (Al-Nassr), Al-Kassar (Al-Qadsiah)
Difensori: Abdulhamid (RC Lens), Thakri (Al-Qadsiah), Al-Amri (Al-Nassr), Al-Tambakti (Al-Hilal), Lajami (Al-Hilal), Boushal (Al-Nassr), Majrashi (Al-Ahli), Al-Shamat (Al-Qadsiah), Kadesh (Al-Ittihad), Al-Harbi (Al-Hilal), Yahya (Al-Nassr)
Centrocampisti: Kanno (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal),Al-Johani (Al-Ahli), Al-Khaibari (Al-Nassr), Al-Juwayr (Al-Qadsiah), Mandash (Al-Hilal), Al-Hajji (Neom)
Attaccanti: Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Buraikan (Al-Ahli), Al-Shehri (Al-Ittihad), Al-Hamddan (Al-Nassr),Al-Ghannam (Al-Ettifaq)
Spagna (ct Luis de la Fuente)
Portieri: Simon (Athletic Club), Raya (Arsenal), Garcia (Barcellona).
Difensori: Llorente (Atletico Madrid), Porro (Tottenham Hotspur), Garcia (Barcellona), Pubill (Atletico Madrid), Laporte (Athletic Club), Cubarsí (Barcellona), Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen).
Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Olmo (Barcellona), Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG) e Baena (Atletico Madrid).
Attaccanti: Yamal (Barcellona), N. Williams (Athletic Club), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Muñoz (Osasuna), Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Yeremy Pino (Crystal Palace).
Uruguay (ct Marcelo Bielsa)
Portieri: Rochet (Internacional Porto Allegre), Muslera (Estudiantes), Mele (Monterrey),
Difensori: Varela (Flamengo), R. Araujo (Barcellona), Gimenez (Atlético de Madrid), Bueno (Wolverhampton), Caceres (Club America), Olivera (Napoli), Piquerez (Palmeiras), Vina (River Plate),
Centrocampisti: Ugarte (Manchester United), Martinez (Palmeiras), Bentancur (Tottenham), Valverde (Real Madrid), Canobbio (Fluminense), Sanabria (Real Salt Lake), De Arrascaeta (Flamengo), De La Cruz (Flamengo), Zalazar (Braga), Pellistri (Panathinaïkos), M. Araujo (Sporting), Rodriguez (Club América),
Attaccanti: Aguirre (Tigres), Vinas (Real Oviedo), Nunez (Al-Hilal).
GRUPPO I
Francia (ct Didier Deschamps)
Portieri: Maignan (Milan), Risser (Lens), Samba (Rennes).
Difensori: Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), L. Hernandez (PSG), T. Hernandez (Al Hilal), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Lacroix (Crystal Palace), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco).
Centrocampisti: Kanté (Fenerbahçe), Koné (Roma), Rabiot (Milan), Tchouaméni (Real Madrid), Zaïre-Emery (PSG).
Attaccanti: Akliouche (Monaco), Barcola (PSG), Cherki (Manchester City), Dembélé (PSG), D. Doué (PSG), Mateta (Crystal Palace), Mbappé (Real Madrid), Olise (Bayern Monaco), Thuram (Inter).
Iraq (ct Graham Arnold)
Portieri: Talib (Al-Talaba), Hassan (Al-Zawraa), Basil (Al-Shorta)
Difensori: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Younis (Al-Shorta), Tahseen (Pakhtakor), Sulaka (Port), Hashem (Al-Zawraa), Doski (Viktoria Plzen), Putros (Persib), Yahya (Al-Shorta)
Centrocampisti: Isamil (Al-Talaba), Al Ammari (KS Cracovia), Yakob (Aarhus), Iqbal (Utrecht), Sher (Sarpsborg), Saadoon (Al-Quwa Al-Jawiya), Amyn (AEK Larnaca), Beyesh (Al Dhafra), Qasem (Nashville), Farji (Venezia), Jassim (Al-Najma)
Attaccanti: Al Hamadi (Luton), Yousif (Al-Talaba), Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba Al-Fujairah)
Norvegia (ct Ståle Solbakken)
Portieri: Nyland (Siviglia), Selvik (Watford), Tangvik (Amburgo).
Difensori: Ryerson (Borussia Dortmund), Pedersen (Torino), Moller Wolfe (Wolverhampton), Bjorkan (Bodo/Glimt), Ajer (Brentford), Heggem (Bologna), Ostigard (Genoa), Langas (Derby County), Falchener (Viking).
Centrocampisti: Odegaard (Arsenal), Berge (Fulham), Aursnes (Benfica), Berg (Bodo/Glimt), Thorstvedt (Sassuolo), Thorsby (Cremonese), Aasgaard (Rangers).
Attaccanti: Nusa (Lipsia), Bobb (Fulham), Schjelderup (Benfica), Hauge (Bodo/Glimt), Haaland (Manchester City), Sorloth (Atletico Madrid), Strand Larsen (Crystal Palace).
Senegal (ct Pape Thiaw)
Portieri: Mendy (Al-Ahli), Diaw (Le Havre), Diouf (Nizza).
Difensori: Jakobs (Galatasaray), Diouf (West Ham), Diatta (Monaco), Mendy (Nizza), Koulibaly (Al-Hilal), Seck (Maccabi Haïfa), Niakhaté (Lione), Mbow (Paris FC), I. Camara (Anderlecht), Sarr (Chelsea).
Centrocampisti: Diarra (Sunderland), P. Sarr (Tottenham), Ciss (Rayo Vallecano), Gueye (Villarreal), L. Camara (Monaco), B. Ndiaye (Bayern Monaco).
Attaccanti: Mané (Al-Nassr), I. Sarr (Crystal Palace), Mbaye (PSG), Diao (Como), I. Ndiaye (Everton), C. Ndiaye (Samsunspor), Dieng (Lorient), Jackson (Bayern Monaco).
GRUPPO J
Algeria (ct Vladimir Petković)
Portieri: Zidane (Granada), Benbot (USM Alger), Mastil (Losanna), Ramdane (MC Alger).
Difensori: Belghali (Hellas Verona), Achraf Abada (USM Alger), Aït-Nouri (Manchester City), Chergui (Paris FC), Hadjam (Young Boys Bern), Belaïd (JS Kabylie), Tougaï (ES Tunis), Bensebaïni (Borussia Dortmund), Mandi (Lille).
Centrocampisti: Boudaoui (Nizza), Aouar (Al-Ittihad), Bentaleb (Lille), Zerrouki (Twente), Titraoui (Charleroi), Maza (Bayer Leverkusen), Chaïbi (Eintracht Francoforte).
Attaccanti: Mahrez (Al-Ahli), Hadj-Moussa (Feyenoord), Amoura (Wolfsburg), Benbouali (Györi ETO), Boulbina (Al-Duhail), Gouiri (OM), Ghedjemis (Frosinone).
Argentina (ct Lionel Scaloni)
Portieri: E. Martinez (Aston Villa), Musso (Atletico Madrid), Rulli (Olympique Marsiglia).
Difensori: Romero (Tottenham), L. Martinez (Manchester United), Balerdi (Olympique Marsiglia), Otamendi (Benfica), Molina (Atletico Madrid), Montiel (River Plate), Tagliafico (Lione), Medina (Olympique Marsiglia).
Centrocampisti: Fernandez (Chelsea), De Paul (Inter Miami), Mac Allister (Liverpool), Paredes (Boca Juniors), Palacios (Bayer Leverkusen), Barco (Strasburgo), Lo Celso (Betis Siviglia).
Attaccanti: Paz (Como), Almada (Atletico Madrid), Simeone (Atletico Madrid), Gonzalez (Atletico Madrid), Messi (Inter Miami), L. Martinez (Inter), Álvarez (Atletico Madrid), Lopez (Palmeiras).
Austria (ct Ralf Rangnick)
Portieri: Pentz (Brondby), A. Schlager (RB Salisburgo), Wiegele (Viktoria Plzen).
Difensori: Affengruber (Elche), Alaba (Real Madrid), Danso (Tottenham), Friedl (Werder Brema), Lienhart (Friburgo), Mwene (Mainz), Posch (Mainz), Prass (Hoffenheim), Svoboda (Venezia).
Centrocampisti: Baumgartner (RB Lipsia), Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Grillitsch (Braga), Laimer (Bayern Monaco), Sabitzer (Borussia Dortmund), X. Schlager (RB Lipsia), Schmid (Werder Brema), Schöpf (Pellets WAC), Seewald (RB Lipsia), Wanner (PSV), Wimmer (Wolfsburg).
Attaccanti: Arnautovic (Stella Rossa), Gregoritsch (Augsburg), Kalajdzic (LASK).
Giordania (ct Jamal Sellami)
Portieri: Abulaila (Al-Hussein), Bani Attiah (Al-Faisaly), Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
Difensori: Al-Arab (Seul FC), Nasib (Al-Zawraa), Al-Rosan (Al-Hussein), Abu Dahba (Al-Faisaly), Abualnadi (Selangor), Obaid (Al-Hussein), Abu Hasheesh (Al-Karma), Abu Taha (Al-Quwa), Haddad (Al-Hussein), Badawi (Al-Faisaly)
Centrocampisti: Al-Rahsdan (Qatar SC), Jamous (Al-Zawraa), Al-Rawabdeh (Selangor), Saadeh (Al-Karma), Ayed (Al-Hussein), Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Attaccanti: Al-Mardi (Al-Hussein), Fakhouri (Pyramids FC), Al-Tamari (Rennes), Shararh (Raja Club Athletic), Azaizeh (Al-Shabab), Olwan (Al-Sailiya), Sabra (Lokomotiva Zagabria)
GRUPPO K
Colombia (ct Néstor Lorenzo)
Portieri: Vargas (Atlas), Montero (Velez Sarsfield), Ospina (Atletico Nacional).
Difensori: Sánchez (Galatasaray), Lucumí (Bologna), Mina (Cagliari), Ditta (Cruz Azul), Muñoz (Crystal Palace), Arias (Independiente), Mojica (Maiorca), Machado (Nantes).
Centrocampisti: Ríos (Benfica), Lerma (Crystal Palace), Castaño (River Plate), Portilla (Athletico Paranaense), Puerta (Racing de Santander), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Quintero (River Plate), Rodríguez (Minnesota United), Campaz (Rosario Central).
Attaccanti: Hernández (Betis), Díaz (Bayern Monaco), Suárez (Sporting CP), Gómez (Vasco da Gama), Córdoba (Krasnodar).
Uzbekistan (ct Fabio Cannavaro)
Portieri: Yusupov (Navbahor), Ergashev (Neftchi), Nematov (Nasaf)
Difensori: O‘lmasaliyev (OKMK), O‘rozov (Dinamo), Ashurmatov (Esteghlal), Eshmurodov (Nasaf), Khusanov (Manchester City), Abdullayev (Dibba), Sayfiyev (Neftchi), Alijonov (Pakhtakor), Nasrullayev (Pakhtakor), Karimov (Surkhon)
Centrocampisti: Esanov (Bukhara), Hamrobekov (Tractor), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Shukurov (Baniyas), Iskanderov (Neftchi), Ganiev (Al Bataeh)
Attaccanti: Fayzullayev (Istanbul Basaksehir), Masharipov (Esteghlal), Hamdamov (Pakhtakor), Urunov (Persepolis), Amonov (Dinamo), Sergeyev (Persepolis), Shomurodov (Istanbul Basaksehir)
Portogallo (ct Roberto Martínez)
Portieri: D. Costa (Porto), Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Velho (Genclerbirligi).
Difensori: Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Semedo (Fenerbahce), Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (PSG), Inácio (Sporting CP), Veiga (Villarreal), Dias (Manchester City), Araújo (Benfica).
Centrocampisti: R. Neves (Al Hilal), S. Costa (Mallorca), J. Neves (PSG), Vitinha (PSG), Fernandes (Manchester United), B. Silva (Manchester City).
Attaccanti: Félix (Al Nassr), Trincão (Sporting CP), Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Leão (Milan), Guedes (Real Sociedad), Ramos (PSG), Ronaldo (Al Nassr).
Repubblica Democratica del Congo (ct Sebastien Desabre)
Portieri: Fayulu (Noah), Mpasi (Le Havre), Epolo (Standard Liegi).
Difensori: Wan-Bissaka (West Ham), Kalulu (AEL), Kayembe (Genk), Masuaku (Lens), Kapuadi (Widzew), Tshibola (Kilmarnock), Tuanzebe (Burnley), Mbemba (Lille), Batubinsika (Larissa).
Centrocampisti: Sadiki (Sunderland), Moutoussamy (Atromitos), Kayembe (Watford), Pickel (Espanyol), Mbuku (Montpellier), Cipenga (Castellon), Bongonda (Spartak), Kakuta (Larissa).
Attaccanti: Elia (Alanyaspor), Mayele (Pyramids), Bakambu (Betis), Banza (Al Jazira), Wissa (Newcastle).
GRUPPO L
Croazia (ct Zlatko Dalic)
Portieri: Livakovic (Dinamo Zagabria), Kotarski (Copenaghen), Ivor Pandur (Hull).
Difensori: Gvardiol (Manchester City), Ćaleta-Car (Real Sociedad), Šutalo (Ajax), Stanisic (Bayern Monaco), Pongracic (Fiorentina), Erlic (Midtjylland), Vuskovic (Amburgo).
Centrocampisti: Modric (Milan), Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), L. Sucic (Real Sociedad), Baturina (Como), Jakic (Augsburg), P. Sucic (Inter), Moro (Bologna), Fruk (Rijeka).
Attaccanti: Perisic (PSV), Kramaric (Hoffenheim), Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Musa (Dallas), Matanovic (Friburgo).
Inghilterra (ct Thomas Tuchel)
Portieri: Pickford (Everton), D. Henderson (Crystal Palace), Trafford (Manchester City).
Difensori: James (Chelsea), Livramento (Newcastle), Guehi (Manchester City), Konsa (Aston Villa), Stones (Manchester City), Quansah (Bayer Leverkusen), O'Reilly (Manchester City), Burn (Newcastle), Spence (Tottenham).
Centrocampisti: Rice (Arsenal), Anderson (Nottingham Forest), Bellingham (Real Madrid), J. Henderson (Brentford), Rogers (Aston Villa), Mainoo (Manchester United), Eze (Arsenal).
Attaccanti: Kane (Bayern Monaco), Toney (Al-Ahli), Watkins (Aston Villa), Saka (Arsenal), Madueke (Arsenal), Rashford (Barcellona), Gordon (Newcastle).
Ghana (ct Carlos Queiroz)
Portieri: Asare (Hearts of Oak), Ati-Zigi (St.Gallen), Anang (St.Patrick's)
Difensori: Abdul Rahman (Paok), Mensah (Auxerre), Senaya (Auxerre), Seidu (Rennes), Mumin (Rayo Vallecano), Opoku (Basaksehir), Adjetey (Wolfsburg), Oppong Peprah (Nizza), Luckassen (Pafos)
Centrocampisti: Owusu (Auxerre), Partey (Villarreal), Sibo (Real Oviedo), Boakye (Saint Etienne), Yirenkyi (Nordsjaelland), Fatawu (Leicester), Sulemana (Atalanta).
Attaccanti: Christopher Baah (Al Qadsiah), Nuamah (Lione), Semenyo (Manchester City), Thomas-Asante (Coventry), Adu (Viktoria Plzen), Williams (Athletic Club), Ayew (Leicester)
Panama (ct Thomas Christiansen)
Portieri: Mosquera (Al-Fayha), Mejía (Nacional), Samudio (CD Marathon).
Difensori: Blackman (Slovan Bratislava), Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Murillo (Besiktas), Escobar (Deportivo Saprissa), Andrade (LASK), Fariña (Nizhny Novgorod), Córdoba (Norwich), Davis (Plaza Amador), Ramos (Academia Puerto Cabello), Miller (Turan Tovuz).
Centrocampisti: Godoy (San Diego FC), Carrasquilla (Pumas), Harvey (Minnesota United), Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), J. Rodríguez (FC Juárez), Yanis (Cobresal), Bárcenas (Mazatlán), Quintero (CD Plaza Amador), Londoño (Universidad Católica).
Attaccanti: Díaz (León), Waterman (Universidad de Concepción), Fajardo (Universidad Católica), T. Rodríguez (Deportivo Saprissa).