Lazio | Floriani e Artistico rientrano a Formello: il piano della società
02.06.2026 13:15 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Romano Floriani Mussolini e Gabriele Artistico rientreranno a Formello dopo le rispettive esperienze in prestito. Due stagioni tutto sommato positive per il loro rendimento, anche se si sono concluse con le retrocessioni di Cremonese e Spezia.
Il loro ritorno, però, dovrebbe essere temporaneo. Si cercheranno altre soluzioni, anche in prestito. Per il centravanti autore di 13 gol in Serie B, la Lazio vanta una contro-opzione da 3,5 milioni di euro nel remoto caso in cui il club ligure lo riscattasse per i 3 milioni pattuiti.
Su di lui, secondo quanto riporta Il Messaggero, c'è l'interesse di Benevento e Avellino. L'ottima stagione in cadetteria ha acceso i riflettori su di lui, le pretendenti non mancano.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.