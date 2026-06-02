Briga: “Conta solo Lotito, per lui la Lazio e i laziali sono un fastidio. La gente è stufa”

02.06.2026 12:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Briga: “Conta solo Lotito, per lui la Lazio e i laziali sono un fastidio. La gente è stufa”
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Sulle colonne del Tempo è intervenuto Mattia Briga, noto tifoso della Lazio. Queste le sue parole: “Quando lavori lì dentro devi stare a livello, e non ci stai mai. E tutta una sfida nei contronti del senso di appartenenza e dello spirito identitario di chi tifa una squadra come la Lazio”.

La gente è stufa, dalla signora di sessant'anni al ragazzo che fa i caffè al bar, fino al bambino di dieci anni che mi ferma in palestra e mi chiede se facciamo il mercato. Non è colpa sua, è una cosa brutta e preoccupante”.

In questi ultimi anni è cresciuto molto la sua posizione personale ma purtroppo la Lazio non ha mai fatto il salto di qualità. A lui i laziali danno fastidio, conta solo Claudio Lotito. Chi se ne va e torna è solo perché è innamorato dei laziali, non della Lazio. Meritiamo ben altro di chi non ha ambizioni importanti per riportare il club ai fasti cragnottiani”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.