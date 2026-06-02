Calciomercato Lazio | Per Gattuso c'è il centravanti tra le priorità: i nomi

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso ha richiesto tra gli acquisti un centravanti. La Lazio rischia il mercato a saldo a zero se Lotito non riuscirà a rispettare la soglia dello 0,7% dell’indice del costo del lavoro allargato. Nel frattempo ballano dei nomi da giorni. E' stato offerto Sebastiano Esposito, classe 2002, il secondo dei tre fratelli Salvatore (Sampdoria) e Pio (Inter). Sebastiano è stato riscattato dal Cagliari per 4 milioni, l’Inter detiene il 40% della rivendita. Giulini lo rivenderebbe per 10-12 milioni. Il suo score: 36 presenze, 7 gol e 4 assist col Cagliari di Pisacane. Giovane italiano, 1,83 di altezza, centravanti e seconda punta.

Come riporta il Corriere dello Sport, a gennaio era stato offerto Lucca del Napoli, rientra dal prestito al Nottingham Forest, sarà di nuovo sul mercato. Ma non è credibile che la Lazio lo compri dal Napoli e va valutata anche la convenienza di prenderlo in prestito. La Lazio ha studiato anche la lista degli svincolati. Uno è Bamba Dieng del Lorient, si libera il 30 giugno. Ha 26 anni, è senegalese come Dia e ha segnato 10 gol in Ligue 1 più 5 in Coppa di Francia, in 26 partite totali.

E’ stato seguito Omar Janneh, classe 2006, spagnolo-gambiano, gioca nel Losanna, ex Atletico Madrid, è giovanissimo, ha 19 anni. Ha segnato 8 gol in 18 partite nel campionato svizzero, uno in Conference.

