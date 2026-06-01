Ex Lazio | Baroni, il Verona valuta il ritorno. Ma c'è anche Gilardino
01.06.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si decide il futuro della panchina del Verona dopo l'addio di Sammarco e la retrocessione in Serie B. La società studia nuove soluzioni: nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Gilardino, che nell'ultima stagione ha lavorato con il Pisa. Ma come riportato da Alfredo Pedullà, sono in corso delle valutazioni anche su Baroni, ex allenatore della Lazio. Sullo sfondo resta D'Aversa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.