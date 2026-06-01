Lazio | Gli addii finanziano il mercato: ecco quanto si risparmia
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a risparmiare circa 10 milioni di euro lordi grazie alle partenze di Pedro, Hysaj e Basic. Tra questi spicca soprattutto il nome dello spagnolo, il cui addio rappresenterà una perdita importante sia dal punto di vista tecnico sia all'interno dello spogliatoio.
Dopo cinque stagioni in biancoceleste, lo spagnolo ha deciso di chiudere la sua carriera, salutando i tifosi con un gol nell'ultima sfida contro il Pisa e lasciando Roma da protagonista.
Insieme a lui lasceranno la Lazio anche Toma Basic ed Elseid Hysaj, entrambi a parametro zero. Il centrocampista croato ha già trovato una nuova sistemazione, accordandosi con il neopromosso Venezia. Le loro uscite consentiranno al club di liberare posti nelle liste e, soprattutto, di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi.
Le risorse risparmiate potranno essere reinvestite sul mercato. La società, come scrive il Corriere dello Sport, ha infatti promesso a Gennaro Gattuso quattro o cinque rinforzi per costruire una squadra in grado di tornare a lottare per l'Europa dopo due stagioni deludenti.