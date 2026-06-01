Lazio, mezza squadra è in scadenza: la mossa di Lotito per i rinnovi

RASSEGNA STAMPA - Mezza squadra (o quasi) in scadenza nel 2027. C'è un problema con i contratti alla Lazio, dei rinnovi da portare a termine per evitare di perdere diversi giocatori a zero tutti insieme. In totale sono nove: Provedel, Gila, Romagnoli, Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società starebbe pensando a un piano di intervento per limitare queste uscite senza appesantire troppo le casse, offrendo un anno in più di contratto (2028).

Prima però bisognerà fare i conti con l'indicatore della Figc rimasto in vigore, ovvero quello del costo del lavoro allargato. La commissione sui bilanci darà il suo verdetto tra un mese: l'esito finale determinerà se il mercato sarà libero o a saldo zero. Nel secondo caso non sarebbero condizionati solo gli acquisti ma anche i rinnovi, da concedere solo alle stesse cifre. Su questo, Lotito sta facendo di tutto per non avere vincoli: l'obiettivo è scendere sotto la soglie dello 0.7%, più bassa rispetto a quella di gennaio (0.8%).