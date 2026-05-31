Uruguay, Bielsa fa fuori Suarez: ancora un Mondiale per Muslera
Il ct dell'Uruguay Marcelo Bielsa ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale del 2026 che prenderà il via il prossimo giugno tra Stati Uniti: Canada e Messico. Niente da fare per Luis Suarez che non prenderà parte al suo quinto torneo iridato, c'è invece l'ex Lazio Muslera.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Fernando Muslera (1986, Estudiantes), Sergio Rochet (1993, Internacional), Santiago Mele (1997, Monterrey).
Difensori: José Maria Giménez (1995, Atlético Madrid), Matias Viña (1997, River Plate), Mathias Olivera (1997, Napoli), Guillermo Varela (1993, Flamengo), Ronald Araujo(1999, Barcelona), Sebastian Caceres (1999, América), Joaquin Piquerez (1998, Palmeiras), Santiago Bueno (1998, Wolverhampton Wanderers).
Centrocampisti: Rodrigo Bentancur (1997, Tottenham Hotspur), Federico Valverde(1998, Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (1994, Flamengo), Facundo Pellistri (2001, Panathinaikos), Manuel Ugarte (2001, Manchester United), Nicolas de la Cruz (1997, Flamengo), Brian Rodriguez (2000, América), Maximiliano Araujo (2000, Sporting CP), Agustin Canobbio (1998, Fluminense), Emiliano Martinez (1999, Palmeiras), Rodrigo Zalazar (1999, Braga), Juan Manuel Sanabria (2000, Real Salt Lake).
Attaccanti: Darwin Nuñez (1999, Al-Hilal), Federico Viñas (1998, Oviedo), Rodrigo Aguirre (1994, Tigres UANL).
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