Dalla Masia all'exploit a Zagabria: chi è Dominguez, il centrale nel mirino della Lazio

Il restyling della difesa è già iniziato in casa Lazio. Dopo Pedraza, a Formello si cercano anche nuovi difensori centrali di prospettiva, da cui ripartire nel caso in cui Romagnoli e Gila dovessero entrambi dire addio. Un nome caldo è quello di Sergi Dominguez, classe 2005 già da diverse settimane nel mirino dei biancocelesti. Alcuni media lo danno come un affare già fatto, ma in attesa di conferme proviamo a scoprire di che profilo si tratta.

LA CARRIERA - Nato a Barcellona, Dominguez cresce nella cantera blaugrana, venendo aggregato saltuariamente alla prima squadra durante la stagione 2024-25. Il 31 agosto 2024 Flick lo fa esordire in Liga e in totale totalizza 3 presenze (173 minuti) in campionato, alle quali vanno aggiunte un'apparizione in Coppa di Spagna e due in Champions League. Nell'estate 2025, la Dinamo Zagabria bussa alla porta del Barca e lo acquista a titolo definitivo per 1.2 milioni di euro. In Croazia lo spagnolo trova grande spazio e accumula 41 gare disputate in tutte le competizioni, arricchite anche da 2 gol e 4 assist.

LE CARATTERISTICHE - Dominguez è un centrale difensivo moderno, dotato di un'importante struttura fisica (191 cm di altezza) che lo aiuta nel gioco aereo. Destro di piede, grazie agli anni trascorsi nella Masia il ventunenne ha sviluppato anche un'ottima abilità in fase di costruzione, oltre a delle importanti doti di leadership, che gli hanno permesso di essere spesso capitano nelle formazioni giovanili blaugrana.

L'AFFARE - Valutato 9 milioni di euro da Trasfermarkt.it, negli ultimi giorni si è parlato di cifre molto più basse in ottica Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero chiuso per il ragazzo a soli 3 milioni di euro e l'annuncio dovrebbe arrivare intorno ai primi di luglio. Nelle prossime settimane verrà fatta maggiore chiarezza, ma quello di Dominguez sarebbe un colpo importante in prospettiva, un chiaro segnale della volontà di ripartire una retroguardia giovane che nel tempo costruire valore.