UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto. Il comunicato
27.05.2026 16:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
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Ora è ufficiale. Maurizio Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto che legava il tecnico alla società biancoceleste. Di seguito il comunicato del club.
"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff.
La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.