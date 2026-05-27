UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto. Il comunicato

27.05.2026 16:25 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
UFFICIALE - Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto. Il comunicato
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Ora è ufficiale. Maurizio Sarri lascia la Lazio: risolto il contratto che legava il tecnico alla società biancoceleste. Di seguito il comunicato del club.

"La S.S. Lazio comunica di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff. 

La Società prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.