La Lazio saluta Sarri: “Grazie di tutto, Comandante” - VIDEO

27.05.2026 16:20 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lazio saluta Sarri: “Grazie di tutto, Comandante” - VIDEO
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Maurizio Sarri lascia la Lazio. Terminata per la seconda volta l'avventura del tecnico sulla panchina biancoceleste: la società l'ha salutato attraverso un video pubblicato sui social. "Grazie di tutto, Comandante", si legge. Di seguito il filmato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.