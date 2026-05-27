La Lazio saluta Sarri: “Grazie di tutto, Comandante” - VIDEO
27.05.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Maurizio Sarri lascia la Lazio. Terminata per la seconda volta l'avventura del tecnico sulla panchina biancoceleste: la società l'ha salutato attraverso un video pubblicato sui social. "Grazie di tutto, Comandante", si legge. Di seguito il filmato.
Grazie di tutto, Comandante 🩵#AvantiLazio pic.twitter.com/7Tc2jHQvFR— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 27, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.