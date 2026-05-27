Lazio | Flaminio, la Federsupporter parteciperà alla Conferenza di Servizi: la nota

27.05.2026 15:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio | Flaminio, la Federsupporter parteciperà alla Conferenza di Servizi: la nota

Attraverso una nota ufficiale, la Federsupporter ha annnciato che prenderà parte alla Conferenza di Servizi Preliminare per quanto riguarda il progello dello Stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Di seguito il testo.

"Facendo seguito alla comunicazione/diffida diretta il 25  corrente, con pec, dal nostro socio, Avv. Luciano Cucculelli, in nome e per conto di Federsupporter, il Comune di Roma, con la consueta correttezza  formale e sostanziale, con pec del 26 corrente

 ( Prot. QA/2026/0044940) ha “concesso a Federsupporter di assistere da remoto alla riunione illustrativa del progetto che si terrà il giorno  28.05.2026 alle ore 12, in forma semplificata e in modalità asincrona”.

Nel contempo, il Comune di Roma, per quanto riguarda l’istanza di accesso “alle integrazioni documentali trasmesse dalla SS Lazio spa sul progetto di ristrutturazione dello Stadio Flaminio” precisa che la stessa “è in fase di completamento nel rispetto dei termini procedimentali (prevista per il 3.06.2026) nonostante “le memorie di opposizione da parte dei legali della contraente S.S.Lazio spa”.

Quanto sopra,  ad onta del principio fondamentale del procedimento amministrativo che garantisce tale diritto.

La Conferenza, quindi, si aprirà senza ancora aver avuto conoscenza  della completezza documentale agli atti.

Federsupporter, nell’esprimere il proprio legittimo compiacimento alla partecipazione alla Conferenza di Servizi Preliminare, si riserva  di fornire notizie nonchè  di esprimere proprie osservazioni sul progetto.

Il Presidente

Alfredo Parisi".

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.