Lazio, Melli a ruota libera: "Sarri ha peggiorato tutti! Gattuso scelta perfetta"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha parlato della situazione della Lazio e della scelta della società di prendere Gattuso in panchina, commentando anche il lavoro di Sarri nella stagione appena conclusa. Di seguito le sue parole.

"Gattuso? Io credo che la scelta sia perfetta, in lui vedo uno che viene a lavorare con passione, che ha voglia di vincere e che non è un professore che per lunghi tratti ha remato contro il suo datore di lavoro e la sua società appoggiandosi ai tifosi (il riferimento è a Sarri, ndr.). Qui stavamo in una situazione dove invece di cercare di aiutare in qualche maniera un presidente ritenuto sciagurato a tirare avanti, gli si davano le ultime coltellate da dietro. Io mi fido della passione di Gattuso".

"Sarri? Ma che sei venuto a fare? Perché hai preso 3 milioni a stagione? Se non ti piaceva la situazione e sei un maestro, vai da un'altra parte. Questo prescinde dalla bravura eventuale di Sarri o di Gattuso. Nei posti di lavoro bisogna andarci con un disperato entusiasmo: in questo caso serve proprio uno che si metta lì e che migliori i giocatori. Sono stati tutti peggiorati, Zaccagni per esempio è irriconoscibile. Diamo a Sarri quello che si merita che è giusto, però chi arriva alla Lazio gli deve volere bene, deve lottare con tutte le sue forze per fare bene il suo lavoro per cercare di tirar fuori la squadra da una situazione che è diventata opprimente".