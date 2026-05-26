La Fiorentina pesca in casa Lazio? Dopo Provedel anche Mandas nel mirino
RASSEGNA STAMPA - Tutto ancora da scrivere il futuro di Christos Mandas. Il greco ha passato gli ultimi sei mesi in prestito al Bournemouth senza però mai esordire. Un dettaglio che, insieme alla mancata qualificazione in Champions League, ha reso impossibile l’obbligo di riscatto. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, per rendere obbligatorio il riscatto dalla Lazio gli inglesi non solo avrebbero dovuto centrare un posto nella massima competizione europea, ma il greco avrebbe anche dovuto giocare il 50% delle gare.
Nonostante questo, il Bournemouth potrebbe ancora pensare al riscatto, magari chiedendo alla Lazio uno sconto sui 18 milioni pattuiti a gennaio. Sarà un tema di discussione nelle prossime settimane, per ora però Mandas è destinato a fare ritorno a Formello dove anche insieme a Gattuso si ragionerà sul futuro della porta, che potrebbe andare incontro a una sorta di effetto domino.
Molto dipenderà anche dal futuro di Provedel, che oltre a Bologna e Inter piace anche alla Fiorentina. Ma i toscani, riporta ancora il quotidiano, potrebbe pensare anche a Mandas qualora non dovesse finire al Bournemouth e allo stesso tempo non dovesse ottenere una maglia da titolare alla Lazio. Un complicato gioco a incastro in cui va incluso anche Motta e dal quale uscirà anche il nome del titolare tra i pali biancocelesti.