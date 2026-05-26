Lazio, Pedro diviso tra Spagna e MLS: le opzioni per il futuro
26.05.2026 11:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Attesa per il futuro di Pedro. Lascerà la Lazio, il suo addio è ufficiale. Ora dovrà decidere come proseguire la sua carriera. L'opzione principale è il ritorno in Spagna: l'ideale per lui sarebbe chiudere al Tenerife, squadra della sua città. Ma come riportato da ESTADIO Deportivo, dal club fanno sapere che l'operazione è "economicamente impossibile".
L'unico modo in cui potrebbe davvero tornare a casa sarebbe solo dopo una cessione importante o l'arrivo di uno sponsor. Ma c'è anche un'altra opzione, ovvero quella della MLS. Come scrive lo stesso portale spagnolo, Pedro potrebbe fare lo stesso percorso di Jordi Alba, Sergio Busquets e Messi (tutti suoi ex compagni) chiudendo la carriera nell'Inter Miami. La decisione spetta a lui.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.