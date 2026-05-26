Calciomercato Lazio | Occhio al Napoli: De Laurentiis stravede per Taylor
26.05.2026 09:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli torna su Taylor. È un vecchio pallino di De Laurentiis già dal mercato di gennaio del 2024: ora può ripartire l'assalto visto che il presidente azzurro è rimasto stregato dalle sue prestazioni con la Lazio. L'indiscrezione di mercato è stata lanciata da Il Mattino lo scorso 22 maggio: l'olandese si unisce ad Atta dell'Udinese come nome per il centrocampo della prossima stagione. Come ha scritto ancora il quotidiano, la valutazione che viene fatta a Formello dell'ex Ajax è di circa 25 milioni di euro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.