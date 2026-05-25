Cagliari, Pisacane scioglie i dubbi sul suo futuro: le parole
Fabio Pisacane non ha intenzione di muoversi da Cagliari. A confermarlo è propri il tecnico raggiungo dai microfoni di Sky Calcio Unplugged.
“Nella mia scala dei valori la riconoscenza è fondamentale. Per tutto quello che il club mi ha dato e mi ha visto crescere, faccio fatica a vedermi lontano da qui. Non andrei mai allo scontro con questa società, il mio futuro sarà a Cagliari per provare a fare un campionato ancora più importante”, queste le sue parole.
In queste ultime ore l'allenatore dela formazione sarda era stato accostato anche alla Lazio che, però, sembra aver virato in direzione di Gennaro Gattuso.
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