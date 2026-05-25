Lazio, fatta per Sarri all'Atalanta: arriva l'annuncio di Fabrizio Romano
25.05.2026 15:45 di Christian Gugliotta
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Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. È arrivata la conferma di Fabrizio Romano, che attraverso il suo celebre "Here we go" ha confermato come il tecnico abbia già concordato con la società bergamasca i termini del contratto, che sarà un triennale. Al suo posto, sulla panchina della Lazio siederà Gennaro Gattuso.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.