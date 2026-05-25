Lazio, Cardone: "La preoccupazione dei tifosi è legittima. Si va verso..."
Ospite a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della situazione complicata della Lazio, giustificando la preoccupazione dei tifosi biancocelesti riuardo il futuro del club. Queste le sue parole:
“Non credo ci sia un laziale non preoccupato. Serve una programmazione, serve un’organizzazione. Si va incontro ad un altro ridimensionamento. I famosi finanziamenti che la Lazio sta cercando, attraverso diverse riunioni, mi sembrano tutti indirizzati al Flaminio. Ma la prima cosa che vuole il tifoso è che la squadra sia competitiva, forte. Sarebbe una beffa trovare i soldi per lo stadio, mentre la squadra arranca o mentre il presidente insegue Basic per rimproverarlo sul lavoro dei procuratori che hanno fretta. La preoccupazione del laziale è legittima”.