Calciomercato Lazio | Basic a un passo dal Venezia: visite mediche e firma nelle prossime ore
25.05.2026 11:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Toma Basic è a un passo dal Venezia. Il calciatore, che per mesi ha atteso un segnale per il rinnovo dal club, è infatti arrivato in città per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto.
Come riportato da Gianluca Di Marzio il centrocampista è arrivato in città nella serata di ieri insieme al suo agente Adrian Ailaj.
Per il Venezia, neo promosso in Serie A, Basic sarà il primo rinforzo per la prossima stagione e arriverà a parametro zero. L’accordo è ormai definito sulla base di un triennale con opzione per il quarto anno.
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