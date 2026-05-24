Sarri spiega perché è tornato alla Lazio: "Mi era stato detto..."
24.05.2026 00:30 di Simone Locusta
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Dopo la vittoria contro il Pisa, il tecnico Maurizio Sarri è tornato sul suo ritorno alla Lazio, spiegando le ragioni della sua scelta e anche cosa non ha funzionato. Ecco di seguito le sue parole in conferenza stampa.
“Nella società qualcosa era cambiato, mi era stato detto che il mercato chiuso avrebbe portato un mercato di gennaio importante con facoltà di poter incidere. Ma non è andata così. Non è stata una stagione ricchissima di risultati, anche se abbiamo fatto 29 punti nel girone di ritorno ed è un buon numero. È stata un’annata formativa, in campo mi sono anche divertivo. Poi la natura tecnica della squadra non era competitiva per poter entrare in Europa. Ma non mi pento di essere tornato”.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.