Lazio, il club ringrazia Pedro: il messaggio social - FOTO
23.05.2026 23:33 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Pedro è stato il protagonista assoluto di Lazio - Pisa, autore del gol che ha regalato la vittoria alla squadra di Sarri. La sua ultima con la maglia biancoceleste. Lo spagnolo, al triplice fischio, ha riceuto l'abbraccio dei compagni e dei presenti all'Olimpico. Poi, via social, si è unito al coro anche il club che lo ha celebrato dedicandogli un post. "Gracias, LEYENDA" e un cuore celeste si leggono sotto all'ultimo post pubblicato sui profili social ufficiali e che accompagna lo scatto di gruppo.