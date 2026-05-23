Lazio, il club ringrazia Pedro: il messaggio social - FOTO

23.05.2026 23:33 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio, il club ringrazia Pedro: il messaggio social - FOTO

Pedro è stato il protagonista assoluto di Lazio - Pisa, autore del gol che ha regalato la vittoria alla squadra di Sarri. La sua ultima con la maglia biancoceleste. Lo spagnolo, al triplice fischio, ha riceuto l'abbraccio dei compagni e dei presenti all'Olimpico. Poi, via social, si è unito al coro anche il club che lo ha celebrato dedicandogli un post. "Gracias, LEYENDA" e un cuore celeste si leggono sotto all'ultimo post pubblicato sui profili social ufficiali e che accompagna lo scatto di gruppo.

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