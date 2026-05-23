Lazio, Furlanetto: “Settimana incredibile. Racconterò a tutti di Pedro”

Al termine della gara vinta dalla Lazio contro il Pisa è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club Alessio Furlanetto. Queste le sue parole: “Settimana difficile, anche da raccontare, perché ho detto a tutti che probabilmente non avevo ancora realizzato dopo la partita quello che era successo. E neanche adesso mi rendo conto di cosa sia successo in settimana e cosa ho provato. È stata una settimana incredibile, non me lo sarei mai immaginato. Ho aspettato questo momento da tutta la vita non sapendo mai quando sarebbe capitato. Sono davvero felice”.

“Io il massimo palcoscenico che avevo affrontato era la Serie C, non sapevo come mi sarei comportato su questi campi. I miei compagni hanno avuto un ruolo fondamentale anche al derby, che è una partita diversa dalle altre. Ma mi hanno fatto sentire tranquillo ed è stata una cosa fondamentale avere i compagni con me”.

“Pedro? Gli ho detto che è stato un onore giocare con lui. Magari la gente non si rende conto di che persona sia, ma è davvero speciale e lo racconterò a chiunque, è stato davvero un onore. Futuro? Ne parleremo più avanti, ora abbiamo bisogno tutti di una pausa poi ci siederemo e vedremo che opportunità ci saranno e cosa potrò fare”.