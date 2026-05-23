CLASSIFICA - Lazio a quota 54: chiude in nona posizione
23.05.2026 22:42 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Termina il campionato della Lazio con i tre punti conquistati battendo il Pisa all'ultima giornata. I biancocelesti chiudono a quota 54 punti, ufficialmente in nona posizione. Quanto accadrà nella giornata di domani non coinvolgerà la Lazio: l'Udinese, che sfiderà il Napoli, ha 50 punti, quindi potrà arrivare al massimo a 53 punti. Il Sassuolo, che chiuderà la propria stagione contro il Parma, è più in basso, a 49. Stessa situazione per le squadre sopra ai biancocelesti: il Bologna ha pareggiato contro l'Inter, chiudendo a 56, mentre l'Atalanta, che non è andata oltre l'1-1 con la Fiorentina, chiude a 59 punti.
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