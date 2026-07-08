Lazio, Gattuso apre ai giovani: da Kovac a Serra, ecco i talenti del ritiro

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RASSEGNA STAMPA - Gattuso darà spazio anche ai giovani nel ritiro estivo della Lazio. In attesa che il mercato prenda forma, diversi talenti della Primavera e rientranti dai prestiti saranno aggregati alla prima squadra per mettersi in mostra e giocarsi una chance in vista della prossima stagione.

Tra le novità c'è Blaz Kovac, difensore sloveno classe 2009 arrivato a gennaio dall'NS Mura. Alto 193 centimetri, è considerato uno dei prospetti più interessanti del suo Paese. Come spiega il Corriere dello Sport, non ha ancora potuto debuttare in gare ufficiali con la Lazio a causa del mancato arrivo del transfer FIFA, ma sarà tra i convocati del ritiro anche per sopperire alle assenze nel reparto arretrato.

Ci sarà spazio anche per Bruno Galassi, centrocampista classe 2007 proveniente dal Real Madrid C, che ha appena salutato i Blancos, il cui contratto è già stato firmato ma non ancora depositato. In difesa verrà valutato anche Filipe Bordon, reduce dal prestito al Sudtirol, mentre il portiere Renzetti, rientrato dall'esperienza al Bra, spera in una nuova sistemazione per trovare continuità. Completeranno il gruppo anche il centrocampista Valerio Farcomeni e l'attaccante Federico Serra, entrambi classe 2006, pronti a convincere Gattuso durante la preparazione.