Trump e il caso Balogun, Gravina cita Lotito: "Contatti con Infantino gravi"

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RASSEGNA STAMPA - L'ex presidente della FIGC Giovanni Gravina si è espresso in merito al caso legato a Folarin Balogun, calciatore statunitense prima squalificato per il rosso rimediato con la Bosnia-Erzegovina e poi graziato e regolarmente in campo nella sconfitta con il Belgio. Gravina ha parlato dell'intervento di Donald Trump nella vicenda, citando anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue parole rilasciate ai taccuini de La Gazzetta dello Sport:

"Ho sollevato proprio in Esecutivo alcune perplessità su alcune anomalie di gestione rispetto al ruolo di guardiano delle regole che la Fifa deve avere. Mi riferisco all'audizione del senatore Lotito alla Settima Commissione, quando disse serenamente di aver parlato 40 minuti con i presidenti della Fifa Infantino chiedendogli di commissariare la Figc: una chiara violazione che però la dice lunga. Vuol dire che siamo al di là delle regole. lo svolgo le mie funzioni con attenzione per quello che mi è stato attribuito, però credo che qualcuno debba cominciare a fare qualche riflessione. Stiamo andando oltre i confini del rispetto".

Poi ha aggiunto: "Lo Statuto vieta le ingerenze della politica, ma qui lo stesso Trump ha ammesso di aver chiamato Infantino. Del resto io non ho mai ricevuto smentite dalla Fifa nemmeno sui contatti con Lotito, come senatore, che sarebbero di una gravità inaudita e di cui ho chiesto conto attraverso una serie di verifiche alla Fifa stessa. Poi non ci dobbiamo stupire se poi improvvisamente fanno ricorso all'articolo 27".