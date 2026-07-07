Lazio, Cataldi spinge per restare: possibile rinnovo a vita

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RASSEGNA STAMPA - E sono venti. Tutti di Lazio. Cataldi in biancoceleste per il ventesimo anno. E molto probabilmente ci rimarrà ancora a lungo. Fino a fine carriera, almeno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, il centrocampista spinge per il rinnovo a vita. Vuole restare, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi mesi. E pensare che solo due anni fa, l'estate dell'arrivo di Baroni, c'era stata più di qualche frizione con la società che l'aveva mandato 'in esilio' a Firenze.

Da quando è tornato, però, è di nuovo al centro. Lo sarà anche con Gattuso, appena rientrerà a disposizione. Al momento è alle prese con il recupero dall'operazione per la pubalgia: avrà bisogno di un po' di tempo per rimettere piede in campo. L'intervento l'ha fatto subito, dopo la fine dell'ultimo campionato. Era arrivato al limite. Ora lavora a Formello e spinge per tornare quanto prima. E intanto ha dato l'ok per prolungare ancora il suo contratto, in scadenza nel 2027.