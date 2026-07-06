Ex Lazio | Castrovilli va in Liga? Ecco qual è il club interessato
06.07.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Dopo l’esperienza con il Cesena l’ex Lazio Gaetano Castrovilli potrebbe approdare in Spagna. Il centrocampista è infatti finito nel mirino dell’Espanyol alla ricerca di un giocatore con qualità ed esperienza e, per il classe 1997, la possibilità di approdare in Liga sarebbe un’occasione per rilanciarsi in un campionato diverso da quello italiano.
Dopo l'esperienza decisamente negativa con il suo ritorno al Bari e la parentesi Cesena Castrovilli è pronto a ripartire con una nuova avventura.
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