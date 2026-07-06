Lazio, mercato bloccato anche per la Primavera: più cessioni che acquisti
RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera si prepara a iniziare la nuova stagione. Il primo impegno sarà l'amichevole del 20 luglio contro la prima squadra di Gennaro Gattuso, un test importante sia per i biancocelesti sia per i ragazzi di Francesco Punzi, confermato alla guida dell'Under 20.
I giovani sosterranno le visite mediche il 13 e il 14 luglio, prima di partire il 15 per il ritiro di Ovindoli, in provincia dell'Aquila. Come riporta il Corriere dello Sport, la rosa sarà profondamente rinnovata per motivi anagrafici e contrattuali, ma il mercato sarà inevitabilmente condizionato dalle limitazioni imposte al club: dopo l'arrivo di Bruno Galassi, ex Real Madrid, sono attesi pochi altri innesti.
Sul fronte delle uscite, Cuzzarella lascerà la Lazio a titolo definitivo per trasferirsi al Casarano, in Serie C. Canali, classe 2007, rinnoverà invece il contratto nei prossimi giorni, mentre il portiere Giacomone è seguito dalla Reggina.