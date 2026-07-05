Calciomercato Lazio | Provedel - Inter, c'è ancora un ostacolo: i dettagli
05.07.2026 11:00 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sembra ormai tutto fatto tra Lazio e Inter per la cessione in nerazzurro di Ivan Provedel. Il portiere classe 1994 lascerà il club biancoceleste per circa 3 milioni di euro, Lotito alla fine ha ceduto e accettato il pressing nerazzurro. Si attende l'ufficialità, ma c'è ancora un ostacolo da superare: come riporta Il Messaggero, dopo l'operazione il calciatore dovrà superare le visite mediche per il via libera definitivo.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.