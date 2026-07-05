Calciomercato Lazio | Comuzzo per il dopo Gila: ecco perché può arrivare subito
05.07.2026 09:45 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il ds biancoceleste Angelo Fabiani è al lavoro per regalare a Gennaro Gattuso due colpi in difesa. Con le uscite di Mario Gila e Alessio Romagnoli, l'ex ct dell'Italia adesso aspetta i rispettivi sostituti.
I due obiettivi principali sono Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria e Diego Coppola del Brighton, ma nelle ultime ore starebbe scalando posizioni la candidatura di Pietro Comuzzo, che potrebbe lasciare la Fiorentina.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il centrale classe 2005 non andrebbe a intaccare la voce del costo del lavoro allargato e quindi potrebbe essere acquistato senza aspettare il pareggio dei conti.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.