Reggina, Lotito al lavoro: lungo colloquio con il possibile nuovo allenatore
04.07.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lotito pensa alla Reggina. È iniziata la costruzione dell'organigramma del club amaranto da parte del nuovo proprietario, nonché presidente della Lazio. In attesa dell’annuncio di Giancarlo Romairone come nuovo direttore sportivo (lascerà il ruolo da osservatore a Formello), il patron riflette sul possibile nuovo allenatore. Come riportato da IlDispaccio, nella giornata di venerdì Lotito avrebbe avuto un lungo colloquio di ben otto ore con Mirko Cudini, ex allenatore di Fidelis Andria e Foggia. Rientra nella lista dei nomi insieme a quelli di Zauri e Grassadonia (ora alla Lazio Women).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.