Lazio, colpo per il settore giovanile: in arrivo una stella del Grifone
04.07.2026 09:45 di Christian Gugliotta
Una stella del calcio giovanile può sbarcare a Formello. Dopo aver impressionato tra le fila del Grifone, il classe 2009 Fabiano Serpente è infatti vicinissimo a trasferirsi alla Lazio. A riportarlo è Gazzetta Regionale, che ha riassunto l'annata straordinaria appena vissuta dal giovane attaccante.
32 reti stagionali, di cui 26 in campionato e 6 nella Fase Nazionale. Serpente ha segnato gol a profusione, colpendo ben 20 delle 22 squadre affrontate quest'anno. Oltre al titolo di campione d'Italia di cui si è fregiato col Grifone, il ragazzo è stato incoronato Top Player Under 17 proprio da Gazzetta Regionale. Si tratta di uno dei talenti più interessanti della categoria e la Lazio potrebbe essere vicina a chiudere un grande colpo.
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.