Pedraza: "La Lazio è un punto di riferimento del calcio italiano ed europeo"

Durante la prima intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Lazio, Alfonso Pedraza ha dedicato parole importanti per il suo nuovo club, spiegando come la squadra biancoceleste sia un riferimento in Italia e in Europa e come questo aspetto abbia avuto un peso importante per la sua scelta. Di seguito le sue parole:

"La Lazio è un punto di riferimento del calcio italiano ed europeo. È una squadra molto conosciuta anche in Spagna, parliamo di una grande società in cui hanno giocato tanti calciatori spagnoli e anche questo ha avuto peso nella mia scelta".