Ultimo Mondiale per Ronaldo? Lui smentisce la sorella: le parole
Poche ore prima della partita a Toronto, Kátia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, ha dichiarato che questo Mondiale sarebbe stato l'ultimo per CR7 con la Nazionale portoghese. Il tutto pochi minuti prima del decisivo match dei sedicesimi di finale contro la Croazia. Dichiarazioni che sono state rapidamente "smentite" da Ronaldo nella conferenza stampa post-partita, dopo la vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric in un secondo tempo memorabile.
"Il futuro di Cristiano non è importante adesso. Ne parlerò... avrò tempo, dopo aver vinto o perso, parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione migliore. Non prendo più decisioni sull'onda dell'emozione; ora faccio tutto con calma. Ora si tratta di godersi il presente", ha dichiarato a Sport TV.